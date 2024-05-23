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23 مايو 2024

الفتح يفوز على الحزم بهدفي تيو وزيلارايان في الدوري

رياضة
الفتح يفوز على الحزم بهدفي تيو وزيلارايان في الدوري

نجح فريق الفتح في الفوز على الحزم، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الحزم مع الفتح على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل هدفي الفتح في شباك الحزم كلا من كريستيان تيو في الدقيقة 30، ولوكاس زيلارايان في الدقيقة 40.

بينما أحرز توزي لاعب الحزم هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام الفتح، في الدقيقة 22.

وبهذا فقد رفع الفتح رصيده إلى النقطة 45 متواجدًا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 12 لقاء، وخسر في مثلهم وتعادل في 9 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في جعبته 21 نقطة، جمعهم من 33 لقاء، حيث فاز في 3 مواجهات فقط، وتعادل 12 مرة، بينما خسر في 18 مباراة.

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