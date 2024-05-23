أبها يفوز على الخليج بهدفين في دوري روشن

حقق فريق أبها الفوز على الخليج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى أبها مع الخليج، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وسجل هدفي أبها في شباك الخليج كلا من اللاعب كامانو في الدقيقة 34، وفابيان في ابدقيقة 90+4.

بينما أضاف عبد الله آل سالم لاعب الخليج هدف فريقه الوحيد في اللقاء بالدقيقة 78 من زمن الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتقى رصيد أبها للنقطة 32 متواجدًا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 19 مرة.

بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 37، محتلًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض 33 لقاء، فاز في 9 مباريات وتعادل في 10 بينما سقط في فخ الهزيمة 14 مرة.