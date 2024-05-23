رينان لودي: أمامنا مباراة واحدة ونحقق هدفنا بتحقيق بطولة الدوري بلا هزيمة

أكد رينان لودي لاعب فريق الهلال، بأنه سعيد بالفوز في مباراة اليوم أمام الطائي، وأن الفريق اقترب من تحقيق هدفه وهو إنهاء بطولة الدوري بدون هزيمة

وفاز الهلال على نظيره الطائي بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وقال رينان لودي في تصريحات لقناة “ssc”: “أنا سعيد جدًا لهذا الفوز، وبتحقيق هدفنا بأن ننهي البطولة بدون هزيمة”.

وأختتم: “تتبقى مباراة لتحقيق هدفنا وسعيد وراضي للغاية عن فريقنا، واللاعبين أداو مباراة اليوم بطريقة جيدة للغاية”.

جدير بالذكر بأن الهلال نجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.