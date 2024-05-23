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24 مايو 2024

التعاون يتعادل مع الفيحاء في الدوري

رياضة
التعاون يتعادل مع الفيحاء في الدوري

حسم التعادل الإيجابي أخداث مباراة التعاون والفيحاء بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وواجه التعاون نظيره الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل عبد الله العيبيري لاعب التعاون هدف فريقه في الدقيقة 9، بينما أضاف فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء هدف تعادل فريقه في الدقيقة 12.

وتقاسم الفريقين النقاط، ورفع التعاون رصيده للنقطة 56 محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض 33 لقاء، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 11 مباراة، وتعرض للهزيمة في 7 لقاءات.

وعلى الجانب الآحر يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، حيث لعب 33 لقاء، فاز في 11 مباراة، وتعادل في مثلهم، وخسر في نفس عدد المواجهات.

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