مزاعم باختراق بيانات مصرف الراجحي.. ولا تعليق رسمي

زعم أحد محترفي القرصنة عبر الإنترنت وقوع اختراق كبير للبيانات في مصرف الراجحي، ما أدى إلى الكشف عن معلومات حساسة لعملاء وشركات، وفقا لموقع “ديلي دارك ويب”.

وادعى المجهول الذي يعد عنصرا في مجال التهديد السيبراني أن البيانات المخترقة تشمل معلومات بطاقة الائتمان، ومعلومات البائعين والمشترين، ومعلومات شخصية، وعينات سرية للمنتجات.

يقدم ممثل التهديد مزيدًا من التفاصيل على تليجرام، ويُزعم وجود ثغرة في النظام تسمح بمزيد من الاختراق.

كما عرض ممثل التهديد قاعدة بيانات MedSecure للبيع بسعر 50000 دولار، مؤكدا أن بيانات مليوني مستخدم معرضة للخطر.

ويمكن استخدام معلومات بطاقة الائتمان لعمليات احتيالية، ويمكن استخدام المعلومات الشخصية لسرقة الهوية، ويمكن أن يؤدي تسريب معلومات العمل إلى تعطيل العمليات وإضرار السمعة.

لا يزال التحقيق جارياً، ولم يصدر مصرف الراجحي بيانًا رسميًا بعد.