مانشيني يُعلن قائمة الأخضر لمباراتي باكستان والأردن

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الخامسة والسادسة في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

الأخضر سيحل ضيفًا على منتخب باكستان في السادس من شهر يونيو القادم على استاد جناح بالعاصمة إسلام آباد.

بينما سيستضيف الأخضر نظيره منتخب الأردن في الحادي عشر من شهر يونيو على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وضمت القائمة 31 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، والذي سينطلق بدءًا من يوم الخميس القادم في مدينة الرياض.

وأوضح الموقع الرسمي للمنتخب السعودي بأنه سيكون هناك إستثناء للاعبي فريقي النصر والهلال الذين سيلتحقو بالمعسكر يوم الأحد 2 يونيو، بعد منحهم يوم السبت إجازة في أعقاب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

‏‎ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفقة كلا من باكستان والأردن وطاجيكستان.

قائمة المنتخب السعودي لمباراتي باكستان والأردن:

محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، محمد العبسي، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، خط الوسط: عبدالله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي، فراس البريكان، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.