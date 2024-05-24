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24 مايو 2024

الأرصاد: فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

محليات
الأرصاد: فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 29، ونسبة الرطوبة 45، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 41 درجة مئوية، بينما الصغرى 30، ونسبة الرطوبة 20.

البحر الأحمر

الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، أما ارتفاع الموج فهو من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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