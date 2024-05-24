4 قتلى و21 مصابا بانهيار سقف مطعم في إسبانيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح في انهيار سقف مطعم في مايوركا، الجزيرة السياحية الشهيرة الواقعة في أرخبيل الباليار الإسباني، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت متحدثة باسم جهاز الطوارئ في الأرخبيل: “هناك أربعة قتلى و21 جريحاً إصاباتهم متفاوتة الخطورة”.

وأوضحت أنّه في عداد الضحايا أشخاص من “جنسيات متعدّدة”، من دون أن تتمكن من الإدلاء بمزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وفي منشور على منصّة إكس قال جهاز الطوارئ إنّ سبعة من الجرحى حالتهم “خطرة للغاية” وتسعة حالتهم “خطرة”.

وأضاف أنّ الجرحى “نقلوا إلى مستشفيات مختلفة في بالما”، عاصمة جزيرة مايوركا.

وجزر الباليار الواقعة في البحر الأبيض المتوسط والمعروفة بمياهها وشواطئها الصافية، تعتبر ثاني أكثر المناطق السياحية في إسبانيا بعد كاتالونيا.

وفي 2023، استقبل الأرخبيل أكثر من 14 مليون سائح، بحسب الأرقام الرسمية.