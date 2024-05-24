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24 مايو 2024

استقرار أسعار النفط قرب أدنى مستوى في 3 أشهر قبيل الموسم الصيفي الأمريكي

اقتصاد
استقرار أسعار النفط قرب أدنى مستوى في 3 أشهر قبيل الموسم الصيفي الأمريكي

شهدت أسعار النفط استقرارًا في ظل تداولها قرب أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط مؤشرات على ضعف السوق على الرغم من اقتراب الموسم الصيفي الأمريكي الذي يشهد عادةً زيادة في الطلب على الوقود بسبب ارتفاع معدلات السفر والقيادة.

وظل خام برنت ثابتًا بالقرب من سعر 81 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط دون مستوى 77 دولارًا للبرميل.

على الرغم من الارتفاع العام في أسعار النفط خلال العام الجاري، الذي يعزى جزئيًا إلى تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول “أوبك+”، إلا أن الأسعار قد شهدت تراجعًا منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف “أوبك+” في الأول من يونيو، حيث يتوقع الكثيرون أن يقرر التحالف تمديد قيود الإنتاج الحالية لبقية العام.

وقد تمكنت المجموعة من الحفاظ على تخفيضات في إنتاج النفط تقدر بمليوني برميل يوميًا خلال العام الحالي.

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