100 قتيل جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة

أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية “إيه. بي. سي”، الجمعة، بأن انهيارا أرضيا وقع في قرية نائية بشمال بابوا غينيا الجديدة أودى بحياة نحو 100 شخص.

وفي صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، تسلق السكان صخورا ضخمة متناثرة بين جذوع الأشجار والحطام الذي خلفه الانهيار الأرضي في أثناء تقييم الأضرار.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إنه يجري انتشال الجثث بعد أن ضرب الانهيار الأرضي قرية كاوكالام في إقليم إنجا حوالي الساعة الثالثة صباحا.

وقالت وسائل الإعلام في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي إن الانهيار الأرضي أثر على العمليات في منجم بورجيرا للذهب، الذي تديره شركة باريك جولد من خلال شركة باريك نيوجيني المحدودة، وهي مشروع مشترك مع شركة زيجين للتعدين الصينية