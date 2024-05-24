محمد عبده يُطمئن جمهوره: أنا بخير بفضل الله

في ظهور مُؤثر ومُثير للتفاؤل، أطل الفنان السعودي محمد عبده، يوم الخميس، بعد فترة من إعلانه إصابته بمرض السرطان.

وقبل هذا الظهور بأسبوعين، كانت آخر مشاركة لمحمد عبده حين قدّم التهاني لسالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، بمناسبة زفاف ابنه.

وفي لقاءٍ مع صديقه الملحن الكبير صالح الشادي، تبادلا الحديث والضحك، ورُصِدت تلك اللحظات الثمينة في صورة وفيديو نشرهما الشادي على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال محمد عبده بابتسامة واطمئنان: “أنا بخير بفضل الله تعالى”. وكانت هذه الكلمات بمثابة مصدر راحة وأمل لكل من يعرفه ويحبه.

وعلق الشادي على المقطع قائلاً: “مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله.. ولقطة للذكرى. وحديث محبة وذكريات.. واحتفاء بمقدم حفيده السابع عبدالمجيد من ابنته ريم.. نسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية، وأن يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد”.