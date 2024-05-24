بيع غيتار للعازف البريطاني جون إنتويسل بـ17 ألف دولار

بيعت آلة غيتار للعازف في فرقة “ذي هو” البريطاني جون إنتويسل لقاء 15650 يورو (16919 دولاراً) في مزاد أقيم الخميس في ليون الفرنسية.

واشترى هذه الآلة التي تراوح سعرها التقديري بين 12 و15 ألف يورو أحد هواة الجمع الفرنسيين عبر منصة الكترونية، بحسب بيان لدار مزادات “دو باك أيه أسوسييه”.

وأوضح منظم المزاد إتيان دو باك أنّ هذه القطعة تشكل “نموذجاً أوّلياً” صنّعه سنة 1986 مبتكر الآلات الوترية الألماني وارويك “نزولاً عند طلب جون إنتويسل الذي صمّمه”. ثم أعيد إنتاج هذا الغيتار، وهو من فئة “بازرد”، بكميات محدودة.

وعُرضت النسخة الأولى منه عام 1988 خلال افتتاح متجر “غيتار سنتر” المتخصص في هذه الآلات في ليون والذي أغلق أبوابه بعد ذلك. وكان جون إنتويسل قام بالعزف على الغيتار قبل أن يوقع عليه ويهديه إلى أحد هواة الجمع في ليون.

واحتفظ هاوي الجمع هذا بالآلة قبل أن يقرر بيعها مع قطع أخرى من مجموعته.

وأشار دو باك إلى أنّ الإعلان عن بيع الغيتار أثار “اهتمام كثيرين في مختلف أنحاء العالم”، مضيفاً انّ “هواة الجمع مولعون بقطع مماثلة، خصوصاً وأنها مؤرّخة وموقّعة”.