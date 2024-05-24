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فريق التحرير

24 مايو 2024

الخزانة الأمريكية تعلن عن طرح جديد للسندات بقيمة 183 مليار دولار

اقتصاد
الخزانة الأمريكية تعلن عن طرح جديد للسندات بقيمة 183 مليار دولار وزارة الخزانة الأمريكية

تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لإصدار دفعة جديدة من السندات طويلة الأجل بإجمالي قيمة 183 مليار دولار في الأسبوع المقبل.

وفقًا للتفاصيل التي قدمتها الوزارة، سيشهد الأسبوع طرح سندات بآجال مختلفة تبدأ بسندات لأجل عامين قيمتها 69 مليار دولار، وسندات لأجل 5 سنوات تقدر بـ70 مليار دولار، وتختتم الوزارة الطرح بسندات لأجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

من المنتظر أن تعلن الخزانة الأمريكية عن نتائج الاكتتاب لكل فئة من السندات على مدار الأسبوع، بدءًا بالسندات الثنائية يوم الثلاثاء، والسندات الخماسية يوم الأربعاء، وتختتم بالسندات السباعية يوم الخميس، وذلك وفقًا لتقارير صادرة عن وكالة أنباء البحرين.

يأتي هذا الطرح عقب جولة سابقة من بيع السندات الشهر الماضي التي شملت نفس القيم والآجال، ولكن الطلب على السندات في تلك الجولة كان أقل من المتوسط، مما يشير إلى تغيرات في شهية السوق تجاه الديون طويلة الأجل.

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