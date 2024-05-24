الاتحاد الأوروبي: الاعتراف بفلسطين ليس هدية لحماس.. والسلطة لا تمثل الحركة

أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعتبر بمثابة هدية لحركة حماس، بل هو تأكيد على الدعم للسلطة الفلسطينية التي تختلف جذريًا عن حماس.

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي ليس فقط قد تحدث بل أيضًا مول واجتمع مع ممثلي السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القرارات الداعمة للدولة الفلسطينية غالبًا ما تواجه بردود فعل إسرائيلية تصور الأمر على أنه معاداة للسامية.

في هذا السياق، أعلنت كل من إسبانيا والنروج وإيرلندا عن نيتها في الاعتراف بدولة فلسطينية في 28 مايو، داعية الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ الخطوة ذاتها.

الدول الثلاث تأمل أن يسهم قرارها في دفع الجهود الدولية نحو إنهاء الصراع المسلح بين إسرائيل وحماس في غزة، الذي يدخل شهره الثامن.

وحتى الآن، تعترف أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، بيد أن الاعتراف بها كدولة من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محدود، ويقتصر في الغالب على الدول التي كانت تنتمي إلى الكتلة الشيوعية سابقًا، إلى جانب السويد وقبرص.

وفي الأثناء، تفكر دول أخرى مثل بريطانيا، أستراليا، مالطا، وسلوفينيا في اتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.