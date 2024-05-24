“سيئة للغاية”.. إيلون ماسك يُحذر من خطورة السوشيال ميديا على الأطفال

أكد إيلون ماسك الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس”، أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وانستغرام وتيك توك وغيرها سيئة للأطفال، وذلك خلال مداخلة مع شركة “فيفا تكنولوجي” نشر مقتطفات منها على حسابه في إكس.

وأضاف أن هناك “منافسة شديدة بين برامج الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها تلك الوسائل من أجل زيادة الدوبامين إلى أقصى حد”.

يُذكر أن بعض الدراسات ربطت بين مواقع التواصل وبخاصة بين تيك توك وبين ارتفاع نسب القلق والاكتئاب ومعدلات الانتحار بين المراهقين، في ظل أن بعض الإشعارات التي يتلقاها المستخدمون لتلك المنصات، تؤدي إلى اندفاع هرمون الدوبامين في الدماغ، ما يدفعهم بالتالي إلى مواصلة استخدامها من أجل ما يسمى “الإشباع الفوري”.