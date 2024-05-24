السديس: أمن الحرمين وقاصديه خط أحمر لا يمكن تجاوزه

قال خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إن أمن الحرمين وقاصديه خط أحمر، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاوزه.

وأضاف “السديس” خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الحج عبادة من أعظم العبادات، حيث أن فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

وأوضح خطيب المسجد الحرام، أن الحج عبادة شرعية وقيم حضارية ليس مجال للتظاهرات أو المسيرات والتجمعات والملاسنات أو للشعارات السياسية والحزبية والطائفية المذهبية.

كما وجه دعوات خالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقال: “اللهم احفظ الملك سلمان وأسبغ عليه لباس الصحة واجعل ما ألم به طهورا”.