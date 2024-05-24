رويترز: بوتين مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا شرط الاعتراف بالخطوط الحالية للمعركة

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر روسية، قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا من خلال وقف إطلاق نار يعترف بالخطوط الحالية للمعركة.

في تطور متصل، وقَّع بوتين قرارًا يتيح مصادرة الأصول الأميركية في روسيا، وذلك كردٍ على ما وصفه بالإجراءات “غير الودية” التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الأصول الروسية.

القرار، الذي نُشر في موسكو أمس الخميس، يهدف إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بروسيا جراء العقوبات الأميركية، ويسمح للمحاكم الروسية بمصادرة أصول تابعة للأميركيين، بما في ذلك الأسهم وحقوق الملكية.

كما يتيح القرار للأفراد والكيانات الروسية الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بأي انتهاكات لحقوق الملكية في الولايات المتحدة، مع تقدير الخسائر المعنية.

وقد منحت الحكومة الروسية مهلة 4 أشهر لإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتفعيل هذا القرار. جاء هذا الإجراء في أعقاب سلسلة تحذيرات أطلقها بوتين في الماضي حول مصادرة الأصول الروسية.

ويذكر أن مجلس النواب الأميركي كان قد صوت في أبريل الماضي لصالح مصادرة الأصول الروسية المجمدة كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا.