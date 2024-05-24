الموازنة الإسرائيلية إلى أدنى مستوى منذ 2008.. النفقات الدفاعية تكبد تل أبيب 62 مليار دولار

تعاني إسرائيل من تداعيات مالية جراء حربها على غزة، حيث تشير الأرقام إلى احتمال تسجيل تل أبيب لعجز في الموازنة يفوق الهدف المحدد.

وفقاً لتقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية “موديز”، استناداً إلى دراسة أولية من تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، تكبدت إسرائيل 61.9 مليار دولار بعد نحو 230 يوماً على الحرب.

وزارة المالية الإسرائيلية كشفت أن العجز المالي قد قفز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 35.7 مليار دولار منذ أبريل 2023، وهو ما يتجاوز التقديرات الحكومية السابقة التي قدرت العجز بـ6.6% لعام 2024 بأكمله.

هذا الرقم يُعد الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وقد أقرت وزارة المالية بأن العجز المسجل في شهر أبريل وحده بلغ 3.16 مليار دولار.

النفقات الدفاعية تحديدًا شهدت ارتفاعًا هائلًا واستحوذت على ثلثي الإنفاق خلال الفترة نفسها، مما ساهم في زيادة العجز بنسبة تقارب الـ36%. وفي الوقت نفسه، تراجعت الإيرادات بنسبة 2.2% نتيجة انخفاض مدفوعات الضرائب.