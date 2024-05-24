147 إصابة جديدة.. متحور فليرت يضرب روسيا

أعلنت هيئة الرقابة الروسية اكتشاف سلالات جديدة من متحور “فليرت” في روسيا حيث تم تسجيل 178 حالة إصابة بتلك السلالات حتى الآن.

ويُعد متحور “فليرت”، إحدى السلالات الفرعية من “أوميكرون”، حيث تم اكتشافها لأول مرة في الولايات المتحدة، وبعد ذلك تفشت في بلدان أخرى منها بريطانيا وكندا، وأخيرا في روسيا.

والسلالات الموجودة في روسيا ويعتقد بعض الخبراء أن الطفرات الموجودة بمتحور “فليرات” قد تسهل استهداف المناعة وتجعلها أكثر قابلية للعدوى.

يأتي ذلك مع وجود سلالات أخرى في روسيا هي KP.2، KP.1.1، KS.1. ومع ذلك لا يشكل، حسب الخبراء، أي منها خطرا خاصا.