3 ميزات جديدة من واتساب تظهر قريبا

كشفت تقارير مُسربة، أن تطبيق واتساب سيتمكن من إضافة بعض الميزات الجديدة مثل وضع علامة على الآخرين في منشوراتهم.

وستكون أول ميزة التي سيتيحها واتساب للمستخدمين “إخطار جهات اتصال محدد مباشرةً” في حال تم الإشارة إليها في تحديثات الحالة الخاصة بهم، ما يضمن بقاء جهات الاتصال هذه على اطلاع وتفاعل.

ويعمل واتساب على واجهة جديدة، التي من المقرر إصدارها للجميع في تحديث مستقبلي للتطبيق، على إعلام الأشخاص عند ذكرهم في تحديث الحالة، وتهدف إلى إضافة طبقة جديدة من الخصوصية إلى تحديثات الحالة من خلال ضمان أن جهات الاتصال المذكورة فقط هي التي تتلقى إشعارات حول الإشارات الخاصة بها، والتي لا تكون مرئية داخل شاشة الحالة للمشاهدين الآخرين.

أما الميزة الثالثة ستكون عبار عن “تسهيل إدارة المحادثات وتتبعها”، فقد يسمح للمستخدمين بإدارة إشعارات الرسائل الجديدة بطريقة أفضل. كذلك قد يمنح تطبيق واتساب المستخدمين خيارًا لمسح عدد الرسائل غير المقروءة تلقائيًا عند فتح التطبيق، بهدف تقليل الفوضى البصرية والعبء النفسي الناتج عن وجود العديد من الرسائل غير المقروءة، ما يسمح للمستخدمين بالتركيز على الاتصالات الجديدة والمهمة.