جوانب مظلمة وتأثيرات عديدة.. ما هي مخاطر مشروبات الطاقة؟

يُثار الجدل حول مشروبات الطاقة، والنتائج المترتبة عليها عند تناولها بكثرة وبخاصة أنها تتضمن على الكافيين، السكر، الفيتامينات، والأحماض الأمينية مثل التورين.

وتعتبر مشروبات الطاقة غير صحية بطبيعتها، ويمكن أن تكون آمنة إذا تم تناولها باعتدال من قبل الأشخاص الذين لا يعانون من ظروف صحية أساسية، ومن الأفضل تناولها بشكل معتدل والالتزام بالتوصيات الصحية لتجنب أي آثار سلبية، كما ينصح بالبحث عن بدائل طبيعية لزيادة الطاقة مثل النوم الكافي، التغذية السليمة، والتمارين الرياضية.

آلية عمل مشروبات الطاقة في الجسم

الكافيين: يعمل كمحفز للجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من اليقظة والانتباه.

السكر: يوفر مصدرًا سريعًا للطاقة.

التورين والفيتامينات الأخرى: قد تساعد في تحسين الأداء البدني والعقلي، على الرغم من أن الأدلة العلمية ليست قوية بما يكفي لدعم هذه الفوائد بشكل قاطع.

هل تعطي طاقة فعلًا؟

مشروبات الطاقة يمكن أن تعطي شعورًا مؤقتًا بالنشاط واليقظة بسبب الكافيين والسكر. الكافيين يعزز من إطلاق الدوبامين والأدرينالين في الدماغ، مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الطاقة، ولكن هذا التأثير قد يكون قصير الأمد ويتبعه تراجع في الطاقة بعد انتهاء تأثير الكافيين.

الأضرار المحتملة لمشروبات الطاقة

زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تؤدي الجرعات العالية من الكافيين إلى زيادة في ضربات القلب وضغط الدم.

الأرق والقلق

الكافيين يمكن أن يسبب الأرق والقلق، خصوصًا إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو في أوقات متأخرة من اليوم.

مشاكل الجهاز الهضمي

بعض الناس قد يعانون من مشاكل في المعدة مثل الغثيان أو الإسهال.

خطر الإدمان

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة إلى الإدمان على الكافيين.

تأثيرات سلبية على الكلى

الاستهلاك المستمر يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائف الكلى.

تفاعلها مع أدوية أخرى

يمكن أن تتفاعل مشروبات الطاقة مع بعض الأدوية، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات صحية.

ليست صحية

وقال بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد علي الأحمدي إن معظمم مشروبات الطاقة آمنة لكنها ليست صحية وهذا ما أكدته كل الدراسات العلمية نتيجة الاستهلاك.

وأضاف “الأحمدي” في تصريحات لقناة السعودية، أنه خلال عام 2014 انتشرت قصة شاب كان يفرط في تناول مشروبات الطاقة، مما أدى لإصابته بفشل كلوي، مشيرًا إلى وجود دراسة إحصائية من عام 2004 إلى 2012 حول تناول مشروبات الطاقة، كشفت عن وجود 166 مصابًا بأمراض في الكلى، 3 منهم وصلوا إلى فشل كلوي تام.

وأوضح أنه خلال عام 2023 كشفت دراسة عن الجانب المظلم في مشروبات الطاقة، حيث تم اكتشاف وجود عناصر طويلة المدى غير معروفة، على الرغم من أنها صنعت من مواد آمنة قانونيًا، متابعًا: “أحد طلابي أصيب بفشل كلوي تام بسبب مشروبات الطاقة وعمره لم يتجاوز 21 عامًا”.

وطالب “الأحمدي”، بعض اللاعبين والنجوم بعدم الظهور في إعلانات مشروبات الطاقة وخصوصًا قبل المباريات، كونهم قدوة للأطفال والمراهقين.

قرارات حازمة

ودعا أيضًا إلى صدور قرارات حازمة حول مشروبات الطاقة، كون إعلاناتها المكثفة تشعر المراهقين بأنها تمنح الطاقة بالفعل، بينما في الحقيقة ليس بها أي مصداقية.

وأكد “الأحمدي”، على وجود دراسات تشير إلى أن علبة واحدة إلى علبتين من مشروب غازي أو أي مشروب سكري تزيد نسبة الإصابة 26% بداء السكري النوع الثاني، منوهًا إلى أن صحة العظام والمشروبات الغازية، بينهما عداوة شديدة، فهذه المشروبات خطرة على العظام وتسوس الأسنان وأمراض القلب وداء السكري وزيادة الوزن لدى الأطفال.

واختتم تصريحاته وقال: “علميًا المشروبات الغازية مع الأكل تزيد من الرغبة والشهية بالأكل بشكل غير صحي وهذا يزيد من كمية الأكل وبالتالي السمنة والبديل الصحي الماء او المياه الغازية”.