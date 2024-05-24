“العدل الدولية” تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية على رفح

أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي

كما أمرت المحكمة، إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر، وذلك خلال جلسة للبت في طلب جنوب أفريقيا بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأوضحت “العدل الدولية”، أن القرار الراهن بشأن غزة لا يتحيز لأي من الأطراف، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقم بما يكفي لتبديد قلقنا بشأن الوضع الإنساني في غزة

وقالت المحكمة: “يجب حماية الفلسطينيين في غزة من جرائم الإبادة كما أن التدابير المؤقتة المتخذة برفح لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير”.