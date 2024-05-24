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فريق التحرير

24 مايو 2024

الزكاة والضريبة: المجموعة 12 من الربط والتكامل شملت المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 10 مليون ريال

محليات
الزكاة والضريبة: المجموعة 12 من الربط والتكامل شملت المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 10 مليون ريال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

​حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية عشرة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن المجموعة الثانية عشرة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (10 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2022م أو 2023م، وكشفت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية عشرة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) بدءًا من 1 ديسمبر 2024م.

وأضافت  أن المرحلة الثانية “مرحلة الربط والتكامل”، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى “مرحلة الإصدار والحفظ”، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م.

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