بعد موسم صفري.. برشلونة يقيل تشافي من تدريب الفريق

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إقالة مدربه تشافي هيرنانديز، بشكل رسمي اليوم الجمعة.

وأبلغ رئيس النادي خوان لابورتا، تشافي هيرنانديز، بعد ظهر اليوم بأنه لن يستمر كمدرب للفريق الأول في الموسم المقبل.

وسيتولى تشافي هيرنانديز تدريب البارسا، في مباراته الأخيرة كمدرب للفريق الأول يوم الأحد في إشبيلية، وفي الأيام المقبلة، سيكشف النادي عن الهيكل الجديد للفريق الأول.

يأتي ذلك رغم الإعلان منذ فترة قليلة بأنه سيستمر في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

يذكر أن برشلونة أنهى الموسم بشكل صغري حيث أنه لم يحقق أي بطولة هذا العام.