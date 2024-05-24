أرامكو وأدنوك تدرسان شراء أصول “شل”.. ما أسباب عمليات الدمج والاستحواذ؟

كشفت تقارير أن شركتي أرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” تدرسان تقديم عروض لشراء أصول شركة شل في جنوب أفريقيا، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

كما ذكرت التقارير أن شركة ساسول الجنوب أفريقية تُفكر أيضًا في تقديم عرض لشراء هذه الأصول، التي تُقدر قيمتها بأكثر من 800 مليون دولار.

وأكد متحدث باسم شل أن الشركة تلقت اهتماماً من عدة أطراف موثوقة، إلا أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.

وتعد عمليات الدمج والاستحواذ من الظواهر الاقتصادية الهامة التي تؤثر على الشركات والأسواق العالمية،فهي استراتيجيات تتبناها الشركات لتحقيق النمو، زيادة الكفاءة، والتوسع في الأسواق الجديدة.

عمليات الدمج والاستحواذ في السوق السعودي

السوق السعودي شهد عدة عمليات دمج واستحواذ بارزة، من أهمها:

– أرامكو تُكمل الاستحواذ على شركة “إسماكس” التشيلية

أكملت شركة أرامكو السعودية عملية الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 100 بالمئة في شركة “إسماكس” للتوزيع، وهي شركة متخصصة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.

– اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية

في عام 2021، بقيمة 15 مليار دولار، مما أدى إلى تشكيل أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط.

– استحواذ أرامكو على حصة 70% من سابك

في عام 2020، بقيمة 69.1 مليار دولار، لتعزيز قدرات أرامكو في مجال البتروكيماويات.

– اندماج بنك ساب والبنك الأول

في عام 2019، بقيمة 5 مليارات دولار، لتعزيز مركزهما في السوق المصرفية السعودية.

أشهر عمليات الدمج والاستحواذ في التاريخ

من بين أشهر عمليات الدمج والاستحواذ العالمية:

اندماج AOL وTime Warner: عام 2000، بلغت قيمة الصفقة حوالي 182 مليار دولار، ولكنها لم تحقق النجاح المتوقع.

استحواذ Vodafone على Mannesmann: عام 1999، بقيمة 183 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الاتصالات.

اندماج Exxon وMobil: عام 1999، بقيمة 81 مليار دولار، مما أسفر عن تشكيل واحدة من أكبر شركات النفط في العالم.

أسباب حدوث عمليات الدمج والاستحواذ

هناك عدة أسباب تدفع الشركات إلى الاندماج أو الاستحواذ، منها:

النمو والتوسع: تلجأ الشركات إلى الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة، مما يعزز من قدراتها التنافسية.

زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف: يمكن للشركات تحقيق وفورات الحجم وتقليل التكاليف من خلال دمج العمليات والموارد المشتركة.

التنوع وتقليل المخاطر: يساعد التنوع في المنتجات أو الخدمات على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سوق أو منتج واحد.

تحقيق تكامل عمودي أو أفقي: يؤدي الاستحواذ على شركات ضمن نفس سلسلة التوريد (تكامل عمودي) أو على شركات منافسة (تكامل أفقي) إلى تحسين التحكم في السوق وسلسلة التوريد.

الحصول على التكنولوجيا أو الخبرة: تستحوذ الشركات على شركات أخرى للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة أو الخبرات المتخصصة التي تملكها.

كيفية حدوث عمليات الدمج والاستحواذ؟

تتضمن عمليات الدمج والاستحواذ عدة مراحل رئيسية، منها:

التخطيط والتحليل: يتم فيها تحليل السوق وتحديد الشركات المستهدفة وتقييم مدى ملاءمتها للأهداف الاستراتيجية للشركة المستحوذة.

التفاوض: تشمل المفاوضات بين الأطراف المعنية لتحديد الشروط المالية والقانونية للعملية.

إجراء الفحص: يتم التحقق من كافة الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية للشركة المستهدفة لضمان عدم وجود مفاجآت غير مرغوب فيها.

إبرام الصفقة: توقيع الاتفاقيات النهائية وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

تنفيذ الدمج أو الاستحواذ: دمج العمليات والموارد وإدارة التغييرات لتحقيق الأهداف المرجوة.