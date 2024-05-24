الأمين العام للأمم المتحدة: قرارات محكمة العدل “ملزمة”

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّ قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة” وينبغي احترامها.

وأضاف: “سنحيل قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة إلى مجلس الأمن”.

وكان غوتيريش قد أكد أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها.

وفي كلمته خلال الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بالعاصمة البحرينية المنامة، شدد غوتيريش على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

وأيد قضاة المحكمة في وقت سابق من اليوم طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.