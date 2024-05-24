الأهلي يُعلن تشخيص إصابة ثلاثي الفريق

أعلن النادي الأهلي، عن تشخيص إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وأوضح الأهلي عن طبيعية إصابة الثلاثي رياض محرز، وسانت ماكسيمين، وعبد الله العمار.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة “أكس”: “بأن رياض محرز يتلقى العلاج اللازم بعد شعوره بالآم في الركبة اليسرى.

فيما يواصل اللاعب آلان سانت ماكسيمين، برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إصابته في العضلة الخلفية بالفخذ.

بينما يعاني عبد الله العمار من الإصابة في العضلة الخلفية بالفخذ، ويتلقى العلاج في الوقت الحالي.

وتعادل الأهلي سلبيًا بدون أهداف مع الرائد، في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء يوم الإثنين المقبل، في المباراة التي ستقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل، بالجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 62 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 18 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 7 لقاءات.