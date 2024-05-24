التشكيل المثالي للجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن

اختار موقع سوفا سكور الإحصائي التشكيل المثالي للجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأقيم أمس الخميس، مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي، والتي شهدت فوز الهلال على الطائي بثلاث أهداف مقابل هدف، واقترب الزعيم من إنهاء البطولة دون هزيمة.

وحقق الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز على الحزم وقبل إنهاء البطولة بثلاث جولات، وحصد اللقب التاسع عشر في تاريخه.

فيما تعادل النصر مع الرياض بهدفين لمثلهما، والأهلي أيضًا تعادل مع الرائد سلبيًا بدون أهداف، فيما تفوق الاتحاد على ضمك برباعية مقابل هدف.

تشكيل سوفا سكور المثالي للجولة الـ 33 من دوري روشن:

حراسة المرمى: باولو فيكتور حارس الاتفاق.

خط الدفاع: رينان لودي لاعب الهلال، باولو ريكاردو لاعب الحزم، فابيان نوجويرا لاعب أبها، حسن اليامي لاعب الشباب.

خط الوسط: ميشيل ديلجادو، سالم الدوسري، روبن نيفيز لاعبو الهلال، لوكاس زيلارايان لاعب الفتح، أوتافيو لاعب النصر.

خط الهجوم: طلال حاجي لاعب الاتحاد.