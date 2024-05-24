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24 مايو 2024

رومانو يكشف خليفة تشافي وتفاصيل تعاقده مع برشلونة

رياضة
رومانو يكشف خليفة تشافي وتفاصيل تعاقده مع برشلونة

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عن المدرب الجديد لنادي برشلونة خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وكان نادي برشلونة أعلن اليوم الجمعة، عن إقاله تشافي من منصبه في بيان رسمي.

وأوضح النادي بأن مباراة برشلونة وإشبيلية، التي ستقام يوم الأحد المقبل، بختام منافسات الدوري الإسباني، ستكون الأخيرة لتشافي مع البارسا.

وأكد فابريزيو عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأنه تأكيد تعيين هانسي فليك مدربًا جديدًا لبرشلونة، وتم الانتهاء من الاتفاقية والعمل بها والآن تمت الموافقة عليها من قبل وكيله بيني زاهافي بصفقة لمدة عامين.

وأشار بأن عقد المدرب الجديد مع برشلونة سيكون حتى عام 2026، فهم أن فليك سيجلب مساعدين ألمانيين كجزء من طاقمه.

جدير بالذكر أن تشافي كان قد أعلن عن رحيله من منصبه عن برشلونة بنهاية الموسم الكروي الجاري، وكان ذلك في شهر يناير الماضي، قبل أن يتراجع ويتفق مع رئيس النادي باستمراره مع الفريق لموسم قادم.

 

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