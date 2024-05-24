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24 مايو 2024

الطائي يدخل في حسابات معقدة والجماهير تردد “اللي ماياكل بيده مايشبع”

رياضة
الطائي يدخل في حسابات معقدة والجماهير تردد “اللي ماياكل بيده مايشبع”

أسامة الطريفي – حائل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره الأخدود، في ختام بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الطائي مع نظيره الأخدود، يوم الإثنين القادم، على ملعب مدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن.

ويدخل الطائي في منافسة مع كلا من الأخدود والرياض وأبها على البقاء في بطولة الدوري السعودي، حيث يتطلب على نادي الطائي الفوز في مباراته مع الأخدود، مع هزيمة فريق الرياض وأبها.

وفي حالة تعادل الطائي مع الأخدود، يتطلب أن يخسر فريق الرياض مباراته أمام الخليج.

فيما طالب عدد من الجماهير عبر حساباتهم الرسمية بضرورة دعم ومؤازرة الفريق في الحضور.

ومن جانبه اتاحت إدارة نادي الطائي حضور مجاني للجماهير، بشراءه لجميع تذاكر المباراة، وإتاحة توزيعها أمام بوابة ملعب الامير عبدالعزيز بن مساعد الساعة السابعة مساءً قبل المباراة بساعتين.

فيما ذكر عدد من جماهير الطائي عبر مساحات تويتر وبعض وحساباتهم الشخصية استيائهم من النتائج التي قدمها الفريق خلال الموسم وتفريطهم بعدد من النتائج.

كما عبرت الجماهير عن استيائهم من تأخير إقالة المدرب ريجي كامب، وكثرة تغيير المدربين، والتعاقدات مع عدد من اللاعبين الذين لم يقدموا المستوى المطلوب في تحقيق النتائج الإيجابية للفريق.

جدير بالذكر أن فريق الطائي يتواجد في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 31 نقطة في رصيده، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 18 لقاء.

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