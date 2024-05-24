عطل يضرب تطبيق “إكس”.. الأول منذ الاستغناء نهائيا عن “تويتر”

واجه موقع التدوينات القصيرة “إكس”، (تويتر سابقا)، مشكلة فنية، مساء اليوم الجمعة.

وذكر موقع “داون ديتكتور” لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، أنه تلقى تقريرا عن عدم القدرة على استخدام منصة “إكس”.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد أعلن عبر منصة إكس أن “كل الأنظمة الأساسية” لشبكته الاجتماعية المعروفة سابقا باسم تويتر، “باتت فاعلة” تحت اسم النطاق “إكس.كوم” (X.com)، ما يفعّل رسميا الهوية الجديدة للمنصة بصورة كاملة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفيما بدأ ظهور شعار (X) “إكس” بالأبيض والأسود، منذ نهاية يوليو الماضي بمجرد الاتصال بالموقع، بقي عنوان رابط الموقع “تويتر.كوم” (Twitter.com) يعمل.

وكان “إكس.كوم” الاسم والموقع الإلكتروني لبنك عبر الإنترنت أسسه إيلون ماسك في عام 1999 وأصبح في ما بعد خدمة الدفع عبر الإنترنت “باي بال” (PayPal).