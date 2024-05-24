رئيس الهلال: طموحنا الذهب ونسعى دائما لتحيطم الأرقام ولم أقرر مصيري مع النادي

أكد فهد بن سعد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، بأن الفريق دائما يسعى لتحطيم الأرقام وأن الجماهير المحفز الأول للاعبين، مشيرًا إلى أنه لم يحسم موقفه بالاستمرار في منصبه مع النادي.

ويحتفل فريق الهلال بتتويج بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم، على ملعب المملكة أرينا وسط جماهيره.

وقال رئيس الهلال في تصريحات لقناة ssc: “ألف مبروك للجماهير الهلاللية يستاهلون هذه الفرحة وهذا التتويج المميز، طموحنا دائما الذهب، وإسعاد الجماهير، وتمثيل المملكة”.

وتابع: “استفادنا من أعضاء مجلس الإدارة، والأجهزة الإدارية التي انضمت لنا، لأننا طموحنا كهلاليين دائما الريادة، ونطمح لمكانة أعلى للهلال بين الأندية العالمية”.

وبسؤال رئيس الهلال عن المحفز للاعبين من أجل حصد البطولات قال: “المحفز الأول هو جماهيرنا العظيمة، وبيئة نادي الهلال، فهي دائما لا ترضى بأي شئ أقل من الذهب، ودائما نحفز أنفسنا ونركز على الهدف القادم، ولدينا هدف هام للغاية هذا الموسم وهو تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وجميع اللاعبين يرغبوا في تحقيق الريادة”.

وأضاف: “نحن دائما نسعى لتحطيم الأرقام، ودائما نسعى لمثيل المملكة العربية السعودية أفضل تمثيل، وهذا الإنجاز سُجل بأسم المملكة أولًا ونادي الهلال، ونحن سعداء بتحقيق هذه الأرقام”.

وعن استمراره مع النادي قال: “موسمنا لم ينتهي، وتركيزي الآن على العمل وتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين، وبعدها ستقام الانتخابات ولم أقرر مصيري مع النادي”.

ووجه رسالة لجماهير الهلال قائلا: “أشكر الجماهير على حبهم لناديهم، واهتمامهم بناديهم بالنقد البناء، الذي يفيدنا في تصحيح أخطاءنا، وهما واثقوا بنا في العمل الإداري والفني، وأطلب دائما منهم المؤازرة والدعم للفريق العظيم”.