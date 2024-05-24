جيسوس: حققنا لقب من أهم الألقاب والموسم لم ينتهي

أكد جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، بأنه حقق لقب الدوري الذي يعد من أهم الألقاب بالنسبة لأي مدرب، مشيرًا إلى أن الموسم لم ينتهي ويرغب في إنهاء البطولة دون هزيمة.

ويحتفل فريق الهلال بتتويج بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم، على ملعب المملكة أرينا وسط جماهيره.

وقال جيسوس في تصريحات لقناة ssc: “كان عام لا يصدق بالنسبة لنا جميعًا كمدرب ولاعبين، وحققنا الكثير من الألقاب، ومازال أمامنا لقب هام للغاية”.

وتابع: “حققنا لقب الدوري وهذا لقب مهم جدًا، وحاول الفريق أن يقدم أمور مميزة، والموسم لم ينتهي بعد، فمازال هناك مباراة في بطولة الدوري، ونريد أن نحقق 100 هدف، وأن ننهي البطولة دون هزيمة، ونستعد أيضًا لنهائي كأس الملك”.

وتابع: “إذا حققنا الفوز ببطولة كأس الملك، سنكون حققنا ثلاثية محلية للهلال، واللقب الثاني بالنسبة لي”.

وتطرق للحديث عن جماهير الهلال قائلا: “جماهير الهلال قدموا لنا الدعم الكامل، ودائما نلعب ويكون الملعب ممتلئ على آخره من الجماهير، في أي مكان بالسعودية، وهما كانوا بمثابة اللاعب الثاني عشر، وهم جزء من الفريق، ومن أجلهم نحن نعمل ونلعب”.

وأكمل: “نحاول دائما أن نمنحهم السعادة، ونتشارك معاهم الليلة في فرحة الاحتفال بلقب الدوري السعودي، وهو واحد من أهم الألقاب التي يطمح إليها أي مدرب، ونريد أن نستمر في الفوز والانتصارات”.

وأختتم: “مهم للغاية أن يستمر الجمهور بهذا الشغف مع اللاعبين، وأن يكونوا قريبين من اللاعبين، أشكر الجماهير وأهنئ الجماهير بتحقيق اللقب”.