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25 مايو 2024

سلمان الفرج: لا أعلم مصيري مع الهلال والجماهير رقم واحد في تحقيق الإنجازات

رياضة
سلمان الفرج: لا أعلم مصيري مع الهلال والجماهير رقم واحد في تحقيق الإنجازات

أكد سلمان الفرج لاعب نادي الهلال، بأن سعادته ستكون أكبر إذا استمر مع الزعيم، ولا يوجد أي شئ رسمي لرحيله، مشيرًا إلى أن الجماهير هي السبب الأول في تحقيق كل الإنجازات التي حققها الأزرق.

ويحتفل فريق الهلال بتتويج بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم، على ملعب المملكة أرينا وسط جماهيره.

وقال سلمان الفرج في تصريحات لقناة ssc: “حتى هذا التوقيت لا يوجد أي شئ، وسعادتي ستكون أكبر إذا استمريت في نادي الهلال، وإن شاء الله سيحدث”.

وتابع: “الأهم بأن الجهور راضي عني، ولو حصل ورحلت عن الهلال، أريد أن يكون محبة الجماهير كبيرة لي، فأنا عطيتهم كل شئ، ولابد أن يعرف الجمهور بأنه لا يوجد لاعب دائم في كرة القدم، فمن الممكن أن أرحل وأنضم لنادي آخر أو اعتزال لعب كرة القدم”.

وأضاف: “أنا مُحب لهذا النادي، ولجمهوره لكبير، ولن أنساهم طوال حياتي، وأتمنى أن لا تذهب محبتهم مهما حدث، سوء استمريت أو رحلت عن الفريق، والجماهير رقم واحد في كل الإنجازات التي حققناها”.

وأختتم: “الجماهير هم الأساس، ونحاول دائما في كل موسم تحقيق أكثر من بطولة، شكرًا لهم وأتمنى أن يستمروا بهذا الشكل مع نادي الهلال”.

 

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