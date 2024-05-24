“موديز” تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند “A1”.. ماذا تعرف عن هذا المؤشر الاقتصادي؟

أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند “A1” مع نظرة مستقبلية إيجابية”، وفقا لتقرير أصدرته الوكالة اليوم.

وقالت إن تأكيدها لتصنيف السعودية جاء نظيراً لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ 2016، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ، التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.

كما توقعت موديز في تقريرها بأن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.

وذكرت أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.

مؤسسة مودي‏ هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتملك خدمة مودي للمستثمرين والتي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.