فحص طبي لتحديد موقف ثنائي الاتحاد من مباراة النصر

يتحدد موقف الثنائي فابينيو تفاريس ولويز فيليبي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من المشاركة أمام النصر بعد خضوعهما لفحص طبي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر يوم الإثنين المقبل، في إطار مباريات الجولة الأخيرة، من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن تفاريس وفيليبي سيخضعان لإختبارات طبية يومي السبت والأحد، من أجل تحديد موقفهما من المشاركة أمام النصر.

وأشارت الرياضية إلى أن الثنائي فابينيو وفيليبي، عاد إلى التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع الماضي، ولنقص جاهزيتهما، تغيبا عن مواجهة الاتحاد أمام ضمك.

ونجح الاتحاد في تحقيق فوزًا كبيرًا على ضمك، بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 54 نقطة، حصيلة 33 مباراة، حيث فاز في 16 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 11 مرة.

بينما يتواجد النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.