ماكرون يؤكد دعم فرنسا لتعزيز السلطة الفلسطينية وعودتها إلى غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنين، وأيضا حل الدولتين، مشددا على أنه “لا يوجد بديل عن سلام دائم”.

كما أكد دعم فرنسا لتعزيز السلطة الفلسطينية وعودتها إلى قطاع غزة.

ونشر ماكرون صورة على منصة “إكس” تجمعه بأعضاء فريق الاتصال التابع لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكتب تغريدة: “مع أعضاء فريق الاتصال التابع لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في الشرق الأوسط.. وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية، وحل الدولتين: لا يوجد بديل عن سلام دائم”.