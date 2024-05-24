الشباب يُعلن مغادرة لاعبه إلى فرنسا بعد موافقة بيريرا

أعلن نادي الشباب عن مغادرة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى فرنسا بعد الحصول على موافقة المدير الفني.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الفتح بعد غد الإثنين، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الشباب بأن المهاجم السنغالي حبيب ديالو غادر إلى فرنسا، بعد موافقة فيتور بيريرا، وذلك نظرًا لظروف عائلية.

وخسر فريق الشباب في آخر ظهور له ببطولة الدوري السعودي، أمام الاتفاف بهدف نظيف، في الجولة الثالثة والثلاثين.

جدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 41 نقطة، حيث خاض الليوث 33 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 14 لقاء.