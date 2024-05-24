عروض أوروبية لضم نجم الهلال في الصيف

تلقى سعود عبد الحميد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عروضًا من ناديي تولوز الفرنسي، وباناثينايكوس اليوناني، لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وانضم سعود عبدالحميد إلى صفوف الهلال في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2021، لمدة 4 سنوات حتى عام 2025، قادمًا من صفوف الاتحاد.

وكشفت صحيفة الرياضية بأن موقف العروض التي تلقاها اللاعب سيتحدد بشكل نهائي، بعد مواجهة النصر والهلال في نهائي كأس الملك، حيث سيجتمع الطرفان لاتخاذ القرار الحاسم.

ويشارك نادي باناثينايكوس الموسم المقبل في مسابقة يوروبا ليج التي تصنف البطولة الأوروبية الثانية القوية بعد دوري أبطال أوروبا.

وفاز الهلال على نظيره الطائي بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ونجح الهلال نجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.