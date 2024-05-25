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25 مايو 2024

“الأرصاد”: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق

محليات
“الأرصاد”: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تاثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال فترة مابعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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