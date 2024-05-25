جوليا سيبوتيندي.. من هي القاضية الوحيدة التي دعمت الاحتلال في محكمة العدل الدولية؟

تصدّرت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي عناوين الأخبار مؤخرًا لموقفها المنفرد في محكمة العدل الدولية، حيث صوتت ضدّ جميع التدابير المؤقتة التي طالبت بها جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

وبذلك، أصبحت القاضية سيبوتيندي القاضية الوحيدة التي عارضت قرارات المحكمة الداعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

من هي جوليا سيبوتيندي؟

ولدت سيبوتيندي في أوغندا عام 1954، وتشغل حاليًا منصب نائب رئيسة محكمة العدل الدولية.

تخرّجت من جامعة إدنبرة بدرجة الماجستير والدكتوراه في القانون، وتقلدت مناصب قضائية رفيعة المستوى على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك عملها كقاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون.

مما تشغل العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

موقفها المتفرد

أثار موقف سيبوتيندي الداعم لإسرائيل جدلًا واسعًا، حيث اعتبره البعض انحيازًا واضحًا وتناقضًا مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وعبّرت أوغندا، بلد سيبوتيندي، عن موقفها الرسمي المُخالف لرأيها، مؤكدةً أنّه لا يمثل موقف الحكومة الأوغندية.

ردود الفعل

تباينت ردود الفعل على موقف سيبوتيندي، حيث أشاد بها البعض لدفاعها عن وجهة نظر مغايرة، بينما انتقدها آخرون لتعارض موقفها مع قرارات المحكمة الدولية.

التأثير على القضية الفلسطينية

يُخشى أن يؤثر موقف سيبوتيندي على مسار القضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية، خاصةً مع وجود قاضٍ إسرائيلي ضمن أعضاء المحكمة.

لا شكّ أن موقف القاضية سيبوتيندي سيظلّ محطّ أنظار وأبحاث قانونية وسياسية لفترة طويلة، نظرًا لتأثيره على مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الدولية، ولتناقضه مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.