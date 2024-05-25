أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط مخاوف الفائدة

سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية، جراء مخاوف إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 76 سنتا إلى 82.12 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة تسليم أغسطس الأكثر تداولا ارتفاعا عند التسوية بنحو 73 سنتا إلى 81.84 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 85 سنتا، أو ما يعادل 1.1 %، لتسجل عند التسوية 77.72 دولار للبرميل.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات الخميس، عند أضعف مستوياتها منذ السابع من فبراير، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها منذ 23 فبراير، وأنهى برنت الأسبوع منخفضا 2.1 بالمئة.

وكان قد انخفض لأربع جلسات متتالية هذا الأسبوع في أطول سلسلة خسائر منذ الثاني من يناير، فيما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع على تراجع 2.8 بالمئة.