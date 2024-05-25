إيطاليا تعلن استئناف تمويل “الأونروا” في فلسطين بـ5 ملايين يورو

أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، استئناف تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” في فلسطين.

يأتي ذلك جراء الحصار الكبير الذى تفرضه القوات الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني: “أبلغت وزير الخارجية الفلسطيني أن الحكومة أعدت تمويلًا جديدًا للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو.. ستخصص 5 ملايين منها للأونروا”.

وكانت العديد من الدول الغربية أوقفت تمويل “الأونروا” بعد أن زعمت تل أبيب مشاركة 12 موظفًا بالمنظمة في أحداث 7 أكتوبر، فيما لم تقدم إسرائيل أدلّةً على تلك الادعاءات، الأمر الذي دفع العديد من الدول التي أوقفت تمويل الأونروا إلى استئناف هذا التمويل.