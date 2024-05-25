مصر تعلن أول أيام عيد الأضحى 2024 فلكيا

توقع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أنّ عيد الأضحى قد يصادف يوم 16 يونيو المقبل.

وقال رئيس المعهد الفلكي، الدكتور طه رابح، إن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق يوم الجمعة، 7 يونيو المقبل، وهو ما يعني فلكيا أن يوم الأحد، الموافق 16 يونيو، أول أيام عيد الأضحى.

كما بيّن الدكتور طه أنه سيبقى في بقية العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس ما بين دقيقة إلى 28 دقيقة.

وتعتمد هذه التوقعات على الحسابات الفلكية، مع العلم أن رؤية الهلال الشرط النهائي لتأكيد بداية الشهر الفضيل.