التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

يستضيف ملعب “ويمبلي” ديربي مان سيتي ضد مان يونايتد فى الخامسة مساء اليوم، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

نستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة مان سيتي ضد مان يونايتد المرتقبة فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم كالتالي:

تشكيل مان سيتي المتوقع

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كايل ووكر

الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيفا

الهجوم: جيريمي دوكو، فودين، إيرلينج هالاند

تشكيل مان يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت، كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، وان بيساكا

الوسط: سفيان أمرابط، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – أماد ديالو