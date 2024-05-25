التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

يستضيف ملعب “ويمبلي” ديربي مان سيتي ضد مان يونايتد فى الخامسة مساء اليوم، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
نستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة مان سيتي ضد مان يونايتد المرتقبة فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم كالتالي:
تشكيل مان سيتي المتوقع
حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا
الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كايل ووكر
الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيفا
الهجوم: جيريمي دوكو، فودين، إيرلينج هالاند
تشكيل مان يونايتد المتوقع
حراسة المرمى: أونانا.
الدفاع: دالوت، كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، وان بيساكا
الوسط: سفيان أمرابط، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو
الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – أماد ديالو