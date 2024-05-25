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25 مايو 2024

ترامب يرقص أمام مناصريه في نيويورك.. لقطات ساخرة جديدة لدونالد

منوعات
ترامب يرقص أمام مناصريه في نيويورك.. لقطات ساخرة جديدة لدونالد

في مشهد غير مألوف، ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وهو يرقص بين جماهير مناصريه في جولته الانتخابية في مدينة نيويورك، مما أثار موجة من السخرية والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا للفيديوهات التي انتشرت على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر ترامب وهو يتمايل ويضحك وسط حشد من المؤيدين الذين كانوا يرددون هتافات داعمة له.

وبينما قد تعتبر هذه اللقطات جزءًا من استراتيجية جذب الانتباه، إلا أن الردود عليها كانت متباينة بين المؤيد والمعارض.

وعلى الرغم من أن هذا الحدث لا يعد غير مألوف بالنسبة لترامب الذي اشتهر بأسلوبه الغريب والغير تقليدي، إلا أنه أثار تفاعلاً حاداً على منصات التواصل.

وعندما يتعلق الأمر بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإنه يثير الكثير من الجدل والسخرية بين الناس، سواء في الساحة السياسية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من بين هذه المواقف الطريفة والمحرجة كانت لحظة توقفه خلال خطاب حول جولته الآسيوية ليتناول الماء، وذلك بعد 10 دقائق من بدء خطابه الذى تلاه بالبيت الأبيض.

وكذلك لحظات أخرى مثل موقفه مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، حيث اختلط الأمر على ترامب عندما طلب من نظيره الفنلندى استدعاء مراسل آخر لطرح سؤال، ثم سخر ترامب مما حدث عندما اعتقد أن نينيستو استدعى نفس المراسلة مرة أخرى.

وأيضًا مشهده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في زيارته لليابان، حيث كان ترامب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبى، قد بدآ برمى الفتات للسمك المتجمع فى المستنقع، إلا أن الرئيس الأمريكى يبدو أنه فقد صبره، وأفرغ كيس الطعام ضربة واحدة أمام “آبى”.

هذه المواقف تعكس جوانب من شخصية ترامب الذي يتميز باللحظات الغير متوقعة والتصرفات الفريدة التي تجذب انتباه الجمهور وتثير النقاشات، سواء بين مؤيد له أو معارض.

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