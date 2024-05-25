التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

أعلن ناديا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد التشكيل الرسمي لمواجهة الفريقين، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم، السبت، على ملعب “ويمبلي”، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2023 – 2024.

ويبدأ مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: ووكر، ستونز، آكي، وجفارديول.

الوسط: رودريجو، كوفاسيتش ودي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا، هالاند، وفودين

فى المقابل يخوض مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: وان – بيساكا، مارتينيز، فاران ودالوت.

الوسط: أمرابط، ماينو ومكتوميناي.

الهجوم: راشفورد، فرنانديز، وجارناتشو.