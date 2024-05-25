عودة عمر السومة لقائمة سوريا بعد غياب

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا، قائمة “نسور قاسيون” التي ستخوض مباراتي كوريا الشمالية واليابان ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وشهدت قائمة منتخب سوريا، عودة اللاعب المخضرم عمر السومة مهاجم العربي القطري، بعد قرار استبعاده المثير من بطولة كأس آسيا الماضية في قطر.

وكان السومة قد هاجم الاتحاد السوري لكرة القدم، وأعلن اعتزاله اللعب الدولي، قبل أن يتراجع عن قراره مؤخرا ويعتذر للجميع.

ويلتقي المنخب السوري مع كوريا الشمالية، في المباراة المقرر لها يوم 6 يونيو المقبل، ضمن الجولة الخامسة، ثم سيواجه اليابان يوم 11 من الشهر 1اته، ضمن منافسات الجولة الـ6 من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.