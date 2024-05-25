سلمان الفرج يكشف موعد اعتزاله

ألمح سلمان الفرج قائد فريق الهلال ، إلى إمكانية رحيله عن “الزعيم” بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وقال الفرج في تصريحات صحفية، على هامش حفل تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي: “حتى الآن لا يوجد شيء يخص المستقبل، هذا وقت صعب”.

وتابع: “سعادتي ستكون أكبر إذا أكملت في الهلال وبإذن الله يحدث، الأهم أن يكون الجمهور راضيا عني”.

وواصل: “إذا غادرت فأحب أن أغادر ومحبتهم كبيرة لي فقد أعطيتهم كل شيء.. هذا الحديث في حال أنني غادرت ولا يوجد شيء رسمي”.

وأضاف: “الجماهير يجب أن تعرف، لا يوجد لاعب دائم، قد أعتزل وقد أنتقل لناد آخر، تلك هي كرة القدم، في النهاية هي مصالح مشتركة، النادي يتجه إلى مصلحته وأنا كذلك”.

وأتم: “أنا محب لهذا النادي وجمهوره الكبير ولا يمكن أن أنساهم طوال حياتي، وأتمنى أن تكون محبتهم مستمرة لي ولا تتغير في حال غادرت.. الجمهور هم أساسنا وهم الداعمون الدائمون لنا في تحقيق هذه المُنجزات”.