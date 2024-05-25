رسالة تحذير من موناكو لناصر الخليفي بسبب ريال مدريد

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي لمغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني، بعد 7 سنوات قضاها مع النادي الباريسي.

مبابي انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، قادماً من موناكو، في صفقة وصلت قيمتها إلى 180 مليون يورو.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، تلقى تحذيراً قبل ضم مبابي من موناكو عام 2017، بأنه سيرغب فى الانضمام إلى ريال مدريد، يوماً من الأيام.

وذكرت الصحيفة أن رئيس النادي الباريسي رد ضاحكاً على هذا التحذير، مؤكداً أنه بمجرد أن يصبح في باريس سان جيرمان سيرغب فى البقاء لمدة 25 عامًا.